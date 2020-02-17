Страховщик Сбербанка составил рейтинг популярных горнолыжных курортов на 23 Февраля и 8 Марта

Российские горнолыжники и сноубордисты на 23 Февраля и 8 Марта отправятся кататься на родные склоны. 78% всех бронирований авиабилетов на российских и зарубежных горнолыжных направлениях пришлось на отечественные курорты, выяснили страховщик Сбербанка, СК «Сбербанк страхование», и Aviasales. Спрос на поездки по сравнению с сезоном 2018/2019 вырос почти в полтора раза, а каждый второй горнолыжник в этом сезоне оформил при покупке билета специальную спортивную страховку.

Самый популярный из отечественных горнолыжных курортов — Красная Поляна. На Сочи сейчас приходится 10,7% от общего числа бронирований авиабилетов на внутренних рейсах (проанализированы перелеты экономклассом по 130 российским направлениям). На втором месте — Минеральные Воды (3,8%), на третьем — Красноярск (1%). Также среди любителей горных трасс востребованы перелеты в Мурманск, Новокузнецк, Горно-Алтайск и Киров. Средняя стоимость перелета на российский горнолыжный курорт составляет в этом сезоне 11,4 тыс. рублей.

На зарубежные туры сейчас приходится только 22% бронирований авиабилетов, хотя и тут спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 55%. Наиболее популярные зарубежные горнолыжные направления — Милан, Барселона, Мюнхен, Вена, Женева, София, Цюрих, Зальцбург, Лион, Инсбрук и Турин. Средняя цена билета на европейский курорт — около 18 тыс. рублей.

На склонах любой страны нередко случаются переломы, вывихи и разрывы связок. Лечение таких травм обходится недешево: в Европе, например, средняя стоимость операции составляет 2–3 тыс. евро. Поэтому каждый второй путешественник покупает специальную горнолыжную страховку — расширенный полис с повышенной страховой суммой, которой хватает для оказания большинства видов медпомощи.

Елена Кошелева, руководитель Управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование»:

«В прошлый высокий горнолыжный сезон в "Сбербанк страхование" застраховались около 45 тыс. спортсменов, а в этом году, по нашим оценкам, — примерно на 30% больше. Специально для горнолыжников и сноубордистов мы разработали пакет "Спортивный", который покрывает расходы не только на медицинскую помощь, но и на покупку, аренду или ремонт спортивного оборудования. Кроме того, по страховому полису можно вернуть стоимость ski pass, если клиент не катается из-за болезни, травмы или, например, схода лавины. Средняя стоимость такой страховки составляет около 1000 рублей».