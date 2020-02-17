Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов

Банк "Союз" информирует о том, что с 17 февраля 2020 года вносятся изменения в "Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчеты".

Банк обращает внимание, что изменения вносятся для предприятий в рамках заключенного с банком договора на обслуживание предприятия с использованием международных банковских карт (договора зарплатного проекта).

Более подробную информацию вы можете получить на сайте банка в разделе "Единая книга тарифов", в офисах банка и по телефонуам: +7 (495) 729-55-55 или +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).