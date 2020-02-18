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«ИрАэро» запустит рейсы в Симферополь для компенсации спада перевозок из-за коронавируса

18 февраля 2020

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы в Симферополь из восьми городов страны, чтобы компенсировать спад перелётов из-за коронавируса, отмечается на сайте перевозчика.

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«В прошлом году мы уже летали на этом направлении [Симферополь – Прим. ред.] из Москвы, рейсы показали практически стопроцентную загрузку. Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полётов в Китай из-за коронавируса», – отмечается на сайте.

Самолёты авиакомпании летом 2020 года начнут летать в Симферополь из Брянска, Москвы (Домодедово), Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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