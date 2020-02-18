ВСЖД в 2019 году направила более 100 млн рублей на природоохранную деятельность

Общие затраты Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) на природоохранную деятельность в 2019 году превысили 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

По информации ВСЖД, приоритетные направления – снижение негативного воздействия технологической деятельности на окружающую среду, внедрение современных ресурсосберегающих технологий, создание системы эффективного обращения с отходами.

В 2019 году были снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 3% в сравнении с 2018 годом, а также уменьшен уровень водопотребления на 42,13 тысяч кубометров.

С 2015 по 2019 год было модернизировано, реконструировано и построено вновь шесть локальных очистных сооружений для локомотивных депо на станциях Иркутск-Сортировочный, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Вихоревка, Северобайкальск, Улан-Удэ. В прошлом году начались проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений депо на станции Зима.

В полной мере реализован проект по вовлечению отходов во вторичный оборот: структурные подразделения магистрали передали на вторичную переработку более 52 тонн макулатуры, что на 10% больше, чем в 2018 году.