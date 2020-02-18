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ВСЖД направила более 100 млн рублей на природоохранную деятельность в 2019 году

18 февраля 2020

Общие затраты Восточно-Сибирской железной дороги на природоохранную деятельность в 2019 году превысили 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В прошлом году дорога снизила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 3% в сравнении с 2018 годом.

Также уменьшен уровень водопотребления на 42,13 тыс. кубометров.

В рамках инвестиционных программ за период с 2015 по 2019 год было модернизировано, реконструировано и построено вновь шесть локальных очистных сооружений для локомотивных депо на станциях Иркутск-Сортировочный, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Вихоревка, Северобайкальск, Улан-Удэ. В прошлом году начались проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений депо на станции Зима.

В полной мере реализован проект по вовлечению отходов во вторичный оборот: структурные подразделения магистрали передали на вторичную переработку более 52 тонн макулатуры, что на 10% больше, чем в 2018 году. Стоит отметить что, ВСЖД – единственная среди российских железных дорог, где повторно используется 92,8% отходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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