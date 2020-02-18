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На двух участках федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» возобновились работы

18 февраля 2020

Дорожники после небольшого перерыва продолжили строительство обхода г. Усолья-Сибирского (км 1797 – км 1842) и участка км 1524 – км 1537 на границе Тулунского и Куйтунского районов. Об этом сообщили в Упрдор "Прибайкалье". 

В Усольском районе возобновили устройство земляного полотна. Ведётся корчёвка пней, снятие растительного слоя. Графиком весенних работ предусмотрена установка свай для мостов через реки Тельминка, Биликтуйка и Целота. Кроме того, в 2020 году начнётся устройство водопропускных труб, переустройство высоковольтных линий электропередач и археологические изыскания.

На втором объекте, км 1524 – км 1537 трассы «Сибирь», дорожники приступили к устройству водопропускных труб и отсыпке земляного полотна. В этом году здесь планируется начать строительство путепровода через Восточно-Сибирскую железную дорогу в районе села Тулюшка. Сейчас на этом участке автомобилистам приходится по часу и более пропускать поезда на переезде. Возведение путепровода к 2022 году позволит существенно сократить время в пути.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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