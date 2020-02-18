Иркутск намерен получить звание «Город трудовой доблести»

17 февраля состоялось заседание областного организационного комитета «Победа», где обсуждались вопросы подготовки мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках встречи члены совета единогласно приняли решение о направлении ходатайства по присвоению Иркутску звания «Город трудовой доблести», сообщается на сайте мэрии.

Все необходимые для подачи ходатайства документы администрацией Иркутска подготовлены. Просьбы о поддержке инициативы направлены депутатам всех уровней, полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, в Академию наук.

После принятия закона в кратчайшие сроки будет направлена официальная заявка с полным пакетом документов

Справка: В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин предложил наряду со званиями городов-героев и городов воинской славы, присваивать почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. В данный момент Федеральный закон проходит согласование в Госдуме.

К началу Великой Отечественной войны в Иркутске работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли излечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии.