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Доля суррогатного бензина снизилась с 20% до 8,9%

18 февраля 2020

За последние 5 лет доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках сократилась с более чем 20% до 8,9%. Как сообщает «Российская газета», данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год. 

Улучшение ситуации на топливном рынке в ведомстве связывают, как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением в январе 2018 года в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели "оборотный" штраф за продажу некачественного топлива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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