Доля суррогатного бензина снизилась с 20% до 8,9%

За последние 5 лет доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках сократилась с более чем 20% до 8,9%. Как сообщает «Российская газета», данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год.

Улучшение ситуации на топливном рынке в ведомстве связывают, как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением в январе 2018 года в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели "оборотный" штраф за продажу некачественного топлива.