10 марта начнется продажа билетов на матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом

В группе А с 29 марта по 5 апреля в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» будут играть восемь сильнейших сборных – России, Швеции, Финляндии, Норвегии, США, Германии, Казахстана и Эстонии. Продажа билетов на матчи с участием этих команд начнется 10 марта, сообщил исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник. Об это сообщили в регправительстве.

- На матчи группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд вход для всех зрителей будет свободным. Игры состоятся с 1 по 6 марта на иркутских стадионах «Труд», «Рекорд» и «Зенит», а также на стадионе «Строитель» в Шелехове. В группе В сразятся сборные команды из Венгрии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Словакии, Сомали, Украины, Чехии, Японии, Монголии и Швейцарии, - отметил Илья Резник.

Сервис по продаже электронных билетов откроется на официальном сайте чемпионата мира baikal-bandy.ru, а в кассе западной трибуны стадиона «Труд» стартует продажа бумажных билетов. Стоимость будет зависеть от категории выбранного места и конкретного матча.

– Сейчас Ледовый дворец «Байкал» оснащают современной системой контроля и учета доступа. Это позволит продавать как бумажные, так и электронные билеты. Мы проводим целый комплекс мероприятий по внедрению системы, чтобы начать продажу билетов, – сказал руководитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира Владимир Матиенко.