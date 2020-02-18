Водитель на Audi сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Иркутске

Водитель автомобиля Audi A6 сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ленинском районе Иркутска, сообщает региональная полиция в группе в соцсети «ВКонткете».

Инцидент произошёл вчера около 18:00.

«Двигаясь по улице Мира в направлении улицы Новаторов [водитель Audi – прим. ред.] не предоставил право перехода девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу», – отмечается в сообщении.

В результате ЧП ребёнок получил травмы головы, на скорой его доставили в больницу. Известно, что несовершеннолетняя в момент происшествия возвращалась со школы домой.

По факту происшествия проводится административное расследование. На месте водителя иномарки привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.