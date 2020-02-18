На Байкале начался фестиваль «OlkhonIceFest»

Фестиваль культуры, творчества и спорта «OlkhonIceFest» начался 17 февраля на о. Ольхон. Он будет длиться до 24 февраля. Главным событием является конкурс ледовых скульптур. Для этого добыли 130 куб.м. байкальского льда. Об этом сообщили организаторы.

В конкурсе принимают участие известные мастера, призеры мировых соревнований из России, Монголии и Казахстана. Конкурс продлится до 22 февраля.

23 и 24 февраля также пройдут хоккей и футбол в валенках, соревнование по разбиванию хребтовой кости ХээрШаалган, народные игры и забавы, флешмоб и т.д.