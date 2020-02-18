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Центры продажи услуг ВСЖД обработали в январе более 2 тысяч обращений грузоотправителей

18 февраля 2020

В январе 2020 года в Центры продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (ЦПУ) поступило более двух тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Об этом сообщили в компании. 

В том числе более 1,1 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, более 600 – в Улан-Удэ, 137 - в Северобайкальский ЦПУ и 129 - в Тайшетский.

Всего с начала 2020 года с потребителями услуг заключено свыше 100 договоров на железнодорожные перевозки. В числе клиентов – предприятия малого и среднего бизнеса со сравнительно небольшими объемами грузов, а также крупные грузоотправители.

По-прежнему популярными у грузоотправителей являются услуги по: предоставлению вагонов агентского парка, заключению договоров на подачу и уборку вагонов, расчетам за перевозку грузов, в том числе от "двери до двери". Также востребованы услуги по разработке схем погрузки, размещения и крепления грузов.

Специалисты центров продажи услуг с начала их открытия обработали порядка 98 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов составило почти 6,8 тыс.

Основная задача ЦПУ заключается в предоставлении транспортно-логистических услуг холдинга «РЖД». В настоящее время центры продажи услуг ориентированы на комплексное обслуживание клиентов, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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