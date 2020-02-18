В 2019 году возросло число должников, находящихся в процедурах банкротства

В Иркутской области за 2019 год наблюдается рост должников, находящихся в процедурах банкротства. По состоянию на 1 января 2020 года в процедурах банкротства находилось 1 910 должников, из них: 1 318 граждан (индивидуальных предпринимателей) и 592 юридических лица, в том числе 38 и 60 процедур, соответственно, возбуждено по заявлению налоговых органов. Об этом сообщает ФНС.

При этом, аналогичные показатели по состоянию на начало прошлого года значительно ниже. В 2018 году в процедурах банкротства находилось 1 485 должников, из них 944 гражданина (индивидуальных предпринимателя) и 541 юридическое лицо, в том числе по заявлению налоговых органов осуществлялось 15 и 69 процедур, соответственно.

Таким образом, в 2019 году наблюдается рост числа должников, находящихся в процедурах банкротства (на 425 процедур или почти на 29%). В процедуре банкротства находилось на 374 гражданина (индивидуальных предпринимателя) и на 51 организацию больше, чем в предыдущем году. Данная тенденция, в первую очередь, связана с информированностью граждан о возможности использования такого инструмента, как банкротство физических лиц, и ростом закредитованности населения на фоне снижения процентных ставок кредитными организациями.