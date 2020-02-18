Объём экспорта продукции АПК Иркутской области в 2020 году намерены увеличить до 49,2 млн долларов США

Объём экспорта продукции АПК Иркутской области в 2020 году планируется увеличить до 49,2 млн долларов США. К 2024 году этот целевой показатель должен составить 86 млн долларов США. Как сообщили в регправительстве, данные привел исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.



По словам главы ведомства, одним из ключевых инструментов по наращиванию экспорта и достижению рекомендованного на 2024 год целевого показателя станет реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК)» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект предусматривает мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы действующих пищевых и перерабатывающих предприятий, расширение каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса.



По словам Сумарокова, из регионального бюджета предоставляются субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды техники, грузовых и специализированных автомобилей, технологического оборудования. Предусмотрены средства на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату процентов по кредитам на закупку сельхозпродукции и сырья для последующей промышленной переработки и промышленного производства продовольственных товаров. Возмещается и часть затрат, связанных с продвижением продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки.



Кроме того, региональный проект предусматривает к 2022 году увеличение объёма производства экспортно-ориентированной продукции, в том числе, за счёт ввода в оборот неиспользуемых земель, реконструкции и строительства новых мелиоративных систем.



Увеличению экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров будет способствовать также участие организаций АПК в программе повышения конкурентоспособности. Предварительный отбор на заключение соглашений о повышении конкурентоспособности прошли две организации Иркутской области, соглашения с ними будут заключены в этом году.



Илья Сумароков отметил, что в прошлом году сельхозтоваропроизводители региона экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на общую сумму 42,5 млн долларов США. На экспорт идут масложировая, мясная и молочная продукция, зерно, рыба и морепродукты, кондитерские изделия, продукция, произведённая из дикорастущего сырья, и другие товары. Расширяется и география партнерства. С Приангарьем тесно сотрудничают Монголия, Казахстан, Китай. Продукция также поставляется в Республику Беларусь, Корею, Японию, Таиланд и другие страны.



При министерстве сельского хозяйства Иркутской области сформирован координационный межведомственный совет по вопросам развития экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Региональным минсельхозом совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири разработан международный товарный знак производителей продовольственных товаров Приангарья «Baikal Natural», предназначенный для предприятий области, ориентированных на экспорт.