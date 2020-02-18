Для муниципалитетов Приангарья на приобретение спортивного оборудования и инвентаря предусмотрено 25 млн рублей

Министерство спорта Иркутской области начало прием заявок от муниципалитетов для проведения отбора на субсидии из регионального бюджета на приобретение спортоборудования и инвентаря. Как сообщили в регправительстве, на эти цели в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» выделено 25 млн рублей.

Субсидии предоставляются городским округам и муниципальным районам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для организации тренировочного процесса, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий по адаптивному спорту, приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Субсидии предоставляются на приобретение спортоборудования на условиях софинансирования по трем направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт».



Заявка и необходимый комплект документов для участия в отборе принимаются в отделе развития физической культуры и массового спорта министерства спорта области с 17 февраля по 6 марта включительно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, 1 этаж.