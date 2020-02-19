На 10,7% выросла стоимость новостроек в 2019 году в Иркутской области. Цены продолжат рост и в 2020 году, уверены эксперты

По данным портала REALTY.IRK.RU, в 2019 году средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Иркутске увеличилась на 5,4%, в новостройках – на 10,7%. Напомним, в 2018 году иркутская «вторичка» прибавила в цене 9,1%, а новостройки – 2,7%.

По прогнозам участников строительного рыка Иркутской области, в 2020 году рост стоимости недвижимости продолжится.

«Цены будут расти и дальше, - считает руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин. – В 2020 году закончатся все проекты, которые достраивались по старой схеме (по договорам долевого участия), все застройщики перейдут на использование банковского финансирования и будут плюсовать к цене свои расходы по кредитам. Думаю, процентов на 10, минимум, жильё в этом году вырастет по отношению к 2019 году».

Тем не менее, разрыв между стоимостью вторичного и первичного жилья сократился: в конце 2018 года разница между средней стоимостью квадратного метра составляла 6,07 тыс. руб, на конец 2019-го – 3,93 тыс. руб. Как отмечают эксперты, такая тенденция на рынке недвижимости прослеживается уже не первый год.

При этом сделки на вторичном рынке жилья, по данным Росреестра, тоже сокращаются. В 2019 году по договорам купли-продажи зарегистрировано 74587 прав граждан на жилые помещения, в 2018 - 77545 прав.