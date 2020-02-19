В Иркутске выдано в 3 раза меньше разрешений на строительство в 2019 году

По данным администрации Иркутска, на строительство многоквартирных домов в областном центре в ушедшем году выдано всего восемь разрешений. Для сравнения: в 2018 году в Иркутске было выдано 27 разрешений на строительство МКД, в 2017-м – 16.

Генеральный директор строительной компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал считает, что снижение количества выданных разрешений на строительство в 2019 году обусловлено рядом причин.

Во-первых, это произошло из-за переходного периода на новую схему проектного финансирования. «Не менее 30% игроков ушли с рынка, многие продолжительное время проходят процедуру рассмотрения заявок и согласование компромиссных условий по кредитам, – говорит Сигал. – Земля подорожала, более менее хороший участок стоит от ста миллионов, а банки эти сделки напрямую не кредитуют. Сам рынок жилья несколько оживился из-за снижения ставок по ипотеке и меньшего числа предложений, но активность в целом снижается, многие осторожничают и это – обоснованная реакция на целый ряд нововведений на строительном рынке. Во-вторых, на процесс влияет экологическая экспертиза проектов, которая сейчас занимает 170-250 дней, также забор материалов возможен только в тёплый период времени, соответственно при неблагоприятном стечении обстоятельств ещё 150-170 дней, совокупно срок процедур может достигать 430 дней».