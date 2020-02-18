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В Иркутской области 19 января похолодает до -32 градусов

18 февраля 2020

В Иркутской области 19 февраля будет переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем в южных районах на северо-западный  2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет

Температура ночью -17,-22°, при прояснении -27,-32°, днём -6,-11°, при облачной погоде -15,-20°, в западных и северо-западных районах местами ночью -12,-17°, днем -2,-7°

В Иркутске переменная облачность, ночью без осадков, днем временами слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -6,-8°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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