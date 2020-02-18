В Ангарске открыли новое здание гимназии N1

В Ангарске открыли новое здание гимназии N1. В учебном учреждении предусмотрены отдельные помещения для начальной, средней и старшей школы, два спортзала, бассейн, большой клубный блок. Дети будут учиться в одну смену. Об этом сообщили в регправительстве.

Справка: Гимназия № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, «Основ русской культуры» и иностранных языков была открыта в сентябре 1991 г. Сегодня в структуре гимназии - дошкольное отделение «Улыбка», в котором размещены 5 групп дошкольного возраста (125 детей), 7 цикловых научно-методических отделений. Общая численность обучающихся гимназии на начало 2019-2020 учебного года – 905 человек, скомплектованных в 33 класса-комплекта.