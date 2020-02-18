В Иркутске средняя цена автомобиля не старше трех лет составила 1,39 млн рублей

В Иркутске среди машин не старше трех лет – перспективного сегмента рынка авто с пробегом – особенно «ходовыми» по итогам 2019 года стали кроссоверы и малые автомобили. Как сообщает «Авито», в этом сегменте, как и во многих других, лидирует Toyota, при этом самой продаваемой моделью стала Hyundai Solaris. В целом по городу средняя цена автомобиля не старше трех лет составила 1,39 млн рублей.

В Иркутске машины не старше трех лет популярны в двух сегментах вторичного рынка: это кроссоверы (SUV, 43,3% от всех сделок) и малые автомобили (B, 22,8%). Третье место по популярности с существенно более низкими показателями занимает средний класс (С, 11,6%). 6% сделок в этом сегменте совершается с машинами бизнес-класса (Е). На большие семейные авто (D) в 2019 году пришлось 3,3% сделок.

Средняя цена такого автомобиля класса B с пробегом по городу составила чуть более 612 тыс. рублей, кроссовера – 1,91 млн рублей. Авто среднего класса (С) не старше трех лет стоят в среднем 867 тыс. рублей, авто бизнес-класса (Е) – 1,65 млн рублей, а семейные авто класса D – 1,51 млн рублей.

Первенство по продажам в этом сегменте принадлежит Toyota – это 20,6% всех машин не старше трех лет, проданных за 2019 год. На втором месте бренд Ford (9,5% продаж), на третьем Hyundai (7,7% продаж).

ВАЗ (LADA) является самым доступным по цене брендом в списке со средним ценником около 500 тыс. рублей. Самая высокая средняя цена отмечена у бренда Mazda – 1,54 млн рублей.

Продукция Toyota также занимает 3 из 10 мест в рейтинге самых продаваемых моделей не старше трех лет на вторичном рынке города. Однако лидер десятки – Hyundai Solaris со средней ценой 712 тыс. рублей (4,5% сделок). На втором месте оказалась Toyota Camry, которая в среднем обходится покупателям в 1,46 млн рублей (3,8% продаж), а на третьем KIA Rio (668 тыс. рублей, 3,5% продаж).

Средняя цена автомобиля не старше трех лет по стране составила 1,09 млн рублей. На такие машины приходится 8% сделок на рынке автомобилей с пробегом.

При этом более 15% сделок по продаже автомобилей возрастом три года и меньше заключаются в Москве, чуть больше 7% – в Санкт-Петербурге. Еще на 21 крупнейший город, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось около 29% от всероссийских показателей продаж.

Самые доступные машины в этом сегменте продаются в Тольятти – в среднем 801 тыс. рублей, а также Перми (823 тыс. рублей) и Ижевске (841 тыс. рублей).

Иркутск оказался на третьем месте рейтинга городов, где самые высокие средние цены на автомобили не старше трех лет (средний ценник 1,39 млн рублей). Лидером оказася Новосибирск (1,58 млн рублей), а на втором месте Москва с показателем 1,55 млн рублей.

Несмотря на один из самых высоких ценников, жители столицы чаще всего покупают авто до трех лет (более 12% всех сделок на вторичном рынке в городе). После москвичей относительно новые авто чаще всего предпочитают казанцы и жители Саратова (более 11% сделок на авторынке каждого из городов).