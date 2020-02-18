СК «Росгосстрах Жизнь» запускает продажи в Примсоцбанке и расширяет присутствие на Дальнем Востоке

В отделениях «Примсоцбанка» во Владивостоке стартовали продажи страховых продуктов от компании «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу «Открытие»). Розничные клиенты банка могут приобрести как полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), так и инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ). Об этом сообщили в компании.

В отделениях Примсоцбанка для розничных клиентов стал доступен продукт НСЖ «Финансовый план» на срок от 5 до 15 лет в рублях. Это долгосрочный финансовый инструмент от СК «Росгосстрах Жизнь», позволяющий гарантированно сформировать капитал для достижения поставленных целей, а в случае непредвиденных событий защитить близких и сохранить привычный уровень жизни.

Минимальный размер взноса по программе «Финансовый план» от СК «Росгосстрах Жизнь» — 25 000 рублей (для договоров сроком от 7 лет). Для 5-летних полисов минимальный взнос — 50 000 рублей. По продукту предусмотрен дополнительный инвестиционный доход и налоговый вычет на сумму до 15 600 рублей в год.

Кроме того, розничные клиенты Примсоцбанка могут приобрести ИСЖ «Драйвер Стандарт» от СК «Росгосстрах Жизнь». ИСЖ «Драйвер Стандарт» — это договор страхования жизни с возможностью получения инвестиционной прибыли по истечению срока действия. В рамках программы клиентам доступны на выбор две стратегии: «Потребительский сектор» и «Лидеры сектора 2.0».

Стратегия «Лидеры сектора 2.0», в состав которой входят компании-лидеры в своем секторе (телекоммуникация, добыча нефти и газа, автомобилестроение), позволяет заключить договор на пять лет в рублях или долларах и получать ежегодный доход от выбранной стратегии. Минимальный размер взноса — 50 000 рублей (или $800). Размер ежегодного купона — 13% в рублях (7,5% в долларах). В программу включен сервис, позволяющий получить налоговый вычет онлайн: «Налоговый консультант» от СК «Росгосстрах Жизнь».

Стратегия «Потребительский сектор», в составе которой компании с наиболее сильным брендом и глобальным территориальным присутствием, показала доходность в +68% за последние три года. Договор ИСЖ от СК «Росгосстрах Жизнь» с такой стратегией можно заключить в рублях на три года. Минимальный взнос — 50 000 рублей.

- Примсоцбанк — один из самых заметных банков на Дальнем Востоке. Мы рады, что первым партнером СК «Росгосстрах Жизнь» вне группы «Открытие» стал такой сильный игрок на финансовом рынке, - отметил директор по развитию отношений с партнерами СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Белянин.