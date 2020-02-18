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В Иркутске на ул. Сосновая закончилось строительство детсада

18 февраля 2020

На улице Сосновая в Иркутске завершилось строительство детского сада на 350 мест. Работы финансировали из федерального, регионального, городского бюджетов и проводили с ноября 2018 года. Об этом сообщили в мэрии. 

Планируется, что детский сад на Сосновой примет детей уже в начале лета. Здание введено в эксплуатацию, идет процесс регистрации дошкольного учреждения и его комплектование.

В двухэтажном здании предусмотрены группы для детей от года, музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. Учреждение доступно для маломобильных граждан, оборудовано пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. Прилегающая территория благоустроена, установлены игровые и спортивные площадки.

В этом году планируется завершение проектирования детсадов в микрорайоне Лесной и в 6 микрорайоне Ново-Ленино – по 220 мест каждый. Приступили к проектированию дошкольного учреждения по улице Радищева на 110 мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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