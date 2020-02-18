Владимир Гордеев: Пострадавшим от паводка предпринимателям необходимо финансирование текущей деятельности

Правительство Иркутской области на прошлой неделе направило письмо в Фонд развития моногородов с предложением внести изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета.

В настоящее время средства Фонда предоставляются инициатору инвестиционного проекта на финансирование капитальных вложений по проекту. Изменения правил позволят предоставлять предпринимателям займы на пополнение оборотных средств.

Кроме этого, при утверждении изменений Фонд моногородов сможет финансировать не только организации, но и индивидуальных предпринимателей, в том числе занимающихся торговлей.

- В целях оказания всесторонней поддержки пострадавшим от паводков предпринимателям мы просим рассмотреть возможность предоставлять займы Фондом развития моногородов на финансирование их текущей деятельности. При этом обеспечивать эти займы гарантией до 100% готова Корпорация малого и среднего предпринимательства, - рассказал Владимир Гордеев.