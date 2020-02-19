Большинство россиян считают Россию страной добрых людей

ВЦИОМ подготовили исследование ко Всемирному дню доброты, который отмечался 17 февраля.

Кто такой «добрый человек» в представлении россиян? Это человек, готовый помочь и поддержать (28%), отзывчивый, небезразличный к другим (27%). Также добрый человек хорошо относится к людям, любит их (8%), он совершает хорошие дела (8%) и говорит правду (8%).

Однако три четверти россиян (72%) считают, что нельзя отнести к добрым людям тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, не к остальным людям.

Три четверти наших соотечественников (76%) считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%).

Свое окружение наши соотечественники также характеризуют как добрых людей — так считает три четверти россиян (75%), чаще этого мнения придерживаются россияне 18-24 лет (83%) и старше 60 лет (62%). Половина опрошенных (55%) утверждают, что добрых людей вокруг них сегодня столько же, сколько и два-три года назад, а каждый пятый считает, что их стало больше (19%). Две трети россиян говорят (64%), что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним.