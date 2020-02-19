Новости

Недельные расходы выросли из-за Дня святого Валентина

19 февраля 2020

В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4773 рублей, что на 8,1% больше, чем неделей ранее.

На 7-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи немного вырос и достиг отметки в 4773 рубля. Так, с 10 по 16 февраля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 360 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 279 рублей или на 6,2%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 7-й недели оказались выше среднего значения на 371 рубль или 8,4%.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Недвижимость Иркутска в цифрах
В Иркутске выдано в 3 раза меньше разрешений на строительство в 2019 году
На 10,7% выросла стоимость новостроек в 2019 году в Иркутской области. Цены продолжат рост и в 2020 году, уверены эксперты
Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании