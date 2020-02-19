Недельные расходы выросли из-за Дня святого Валентина

В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4773 рублей, что на 8,1% больше, чем неделей ранее.

На 7-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи немного вырос и достиг отметки в 4773 рубля. Так, с 10 по 16 февраля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 360 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 279 рублей или на 6,2%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 7-й недели оказались выше среднего значения на 371 рубль или 8,4%.