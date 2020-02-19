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Европейский авторынок начал 2020 год с 7-процентного падения

19 февраля 2020

Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, частично перетянули спрос на декабрь 2019-го, что во многом объясняет январское падение продаж.

Также на покупательскую активность в прошлом месяце оказывали воздействие ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная выходом Великобритании из Евросоюза.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 133616 машин (-6,4%). На второе место вышел Peugeot с показателем 74297 автомобилей (-9,2%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 67320 машин (-6,7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (66851 шт., +8,9%) и Mercedes-Benz (65020 шт., -1,4%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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