Стройматериалы и технику для восстановления труднодоступного села Алыгджер доставят в кратчайшие сроки

Во время летнего наводнения там значительно пострадало 84 дома, их жителей необходимо переселить в новое жильё, в 39 домах требуется провести капитальный ремонт, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Сейчас в поселок добираются авиацией. Грузы можно завезти только по зимнику, длина которого составляет 240 километров по горам и руслам рек.

20 февраля из Нижнеудинска в Алыгджер подрядчик – Дорожная служба Иркутской области – отправит колонну техники, которой нет в посёлке, – это экскаваторы, бульдозеры, вахтовки, погрузчик. Затем выедут четыре самосвала «Урал».

Планируется, что техника преодолеет маршрут за полторы недели. Также в посёлок доставят ёмкости для хранения горюче-смазочных материалов, планируется создать запас объёмом 400 кубометров.