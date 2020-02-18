Игорь Кобзев предлагает включить «хрущевки» 335-й серии в программу переселения аварийного жилья

Аварийные «хрущевки» - дома 335-й серии, которых в Иркутской области более тысячи, необходимо включить в программу переселения из аварийного жилищного фонда. Об этом заявил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Ангарск. Он осмотрел первый трехэтажный одноподъездный многоквартирный дом, построенный из газозолобетона, серии 1-335. Он был возведён в 1959 году. На данный момент признан аварийным.

Предлагается провести экспериментальный снос этого дома. Это позволит узнать, насколько его каркас потерял жесткость, определить степень износа здания, выяснить остаточную сейсмостойкость и сделать выводы в отношении других зданий указанной серии. При этом Игорь Кобзев особо подчеркнул, что все действия должны быть согласованы с жителями и поддержаны муниципалитетом.

- Переселение жителей из этого дома мы будем рассматривать как переселение из ветхого и аварийного жилья. Это первый наш проект – жителей, муниципалитета и Правительства Иркутской области. Если он удастся, то следующим шагом мы готовим всю научную базу, обоснования, которые позволят нам доказать, что более 1300 домов региона находятся в таком же положении и требуют дополнительного обследования. Необходимо провести работу с жителями, утвердить план-график и внести проект в федеральную программу, - сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев поручил исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной подготовить варианты обследования аналогичных домов. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение регионального Правительства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.