Банк «Восточный» решил трансформировать направление МСБ

Банк «Восточный» трансформирует направление МСБ и запускает развитие fintech-сервиса для бизнеса VostokBusinessPartner. Развитием сервиса займется возглавивший направление МСБ в банке «Восточный» Николай Петелин (до 31 января 2020 года - СЕО банка “Сфера” (ФГ БКС).

Проект VostokBusinessPartner (VostokBP) планируется полноценно запустить к 2024 году.

В основе сервиса VostokBP:

Модель business2human - объединение возможностей банка для физических и юридических лиц, на базе digital-решений и федеральной сети отделений,

Максимально «бесшовное» встраивание сервиса в цифровую жизнь клиента (онлайн кинотеатры, каршеринг, социальные сети и т.д.),

Максимальная кастомизация сервиса,

Развитие «push-модели» коммуникации с клиентом (возможность поставить режим общения с банком на автопилот),

Гибкая тарифная политика с возможностью индивидуальной настройки опций («банк не для всех, но для каждого»),

Эмоциональный дружественный пользовательский интерфейс,

Развитие «семейства» нефинансовых сервисов для не-клиентов, с возможностью их использования без открытия счета,

Политика «private banking - всем клиентам»,

Создание глобальной площадки для общения предпринимателей в онлайн и оффлайн-форматах.

Развитием VostokBP займется проектная команда, состоящая из специалистов в области работы с большими данными, разработчиков и продакт-менеджеров из небанковских сегментов, имеющих предпринимательский бэкграунд.