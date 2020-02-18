Новости

Банк «Восточный» решил трансформировать направление МСБ

18 февраля 2020

Банк «Восточный» трансформирует направление МСБ и запускает развитие fintech-сервиса для бизнеса VostokBusinessPartner.  Развитием сервиса займется возглавивший направление МСБ в банке «Восточный» Николай Петелин (до 31 января 2020 года - СЕО банка “Сфера” (ФГ БКС).

Проект VostokBusinessPartner (VostokBP) планируется полноценно запустить к 2024 году.

В основе сервиса VostokBP:

  • Модель business2human - объединение возможностей банка для физических и юридических лиц, на базе digital-решений и федеральной сети отделений,
  • Максимально «бесшовное» встраивание сервиса в цифровую жизнь клиента (онлайн кинотеатры, каршеринг, социальные сети и т.д.),
  • Максимальная кастомизация сервиса,
  • Развитие «push-модели» коммуникации с клиентом (возможность поставить режим общения с банком на автопилот),
  • Гибкая тарифная политика с возможностью индивидуальной настройки опций («банк не для всех, но для каждого»),
  • Эмоциональный дружественный пользовательский интерфейс,
  • Развитие «семейства» нефинансовых сервисов для не-клиентов, с возможностью их использования без открытия счета,
  • Политика «private banking - всем клиентам»,
  • Создание глобальной площадки для общения предпринимателей в онлайн и оффлайн-форматах.

Развитием VostokBP займется проектная команда, состоящая из специалистов в области работы с большими данными, разработчиков и продакт-менеджеров из небанковских сегментов, имеющих предпринимательский бэкграунд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Недвижимость Иркутска в цифрах
Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год
До миллиона опять не дотянули. В Иркутской области в 2019 году введено 977,3 тыс. кв м жилья
10 проектов жилищного строительства в Иркутске возводят по эскроу счетам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании