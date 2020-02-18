Шоколад, суши, хачапури: в Сбербанке выяснили вкусовые предпочтения влюблённых 14 февраля

Сбербанк и входящие в его экосистему сервисы Delivery Club, SberFood и СберМаркет подвели итоги 14 февраля.

Так, по данным аналитиков сервиса поиска и заказа еды Delivery Club, рост среднего чека 14.02.20 к 14.02.19 составил 5%.

Количество заказов выросло на 20% относительно среднегодового показателя пятницы. Исключение составили лишь пятницы, пришедшиеся на новогодние праздники.

Также был зафиксирован более высокий спрос на завтраки: много заказов пришлось на временной отрезок с 9 до 11 утра.

Вкусы клиентов 14 февраля распределились так: на первом месте по частоте заказов была японская кухня (суши, роллы). Вторыми по объему стали заказы десертов. На третьем месте — блюда грузинской кухни. Четвертая позиция — у азиатской кухни. Замыкают топ-5 заказы пиццы.

По данным платформы SberFood (входит в состав объединенной компании FoodPlex), средний чек по России 14 февраля 2020 года составил 2158 рублей, что на 10% больше относительно 14 февраля 2019 г. Ожидаемой в столице оказалась сумма среднего чека — 2999 рублей, что на 3% выше, чем в тот же день годом раньше. Это четвертый результат по России в целом.

Самый «весомый» средний чек — 6125 рублей — был в Репино Ленинградской области. Также среди лидеров в этом году — Санкт-Петербург (3352 рубля) и Хабаровск (3739 рублей).

Тем не менее самый дорогой ужин на двоих, по данным SberFood, был оплачен в Москве. Сумма в чеке — 33550 рублей, не считая чаевых.

В сервисе доставки продуктов СберМаркет — продажи шоколада и сладостей в период с 12.02.20 по 14.02.20 удвоились по сравнению с тем же периодом неделей ранее (05.02.20–07.02.20) и достигли 3,5 млн рублей.

Самый крупный заказ сладостей на 36 кг был сделан в Самаре — клиент приобрел конфеты Fruittella. В столице купили 14 кг «Мишки косолапого», а в Екатеринбурге заказали семь килограммов шоколада Ferrero Rocher.