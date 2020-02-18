ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов

Клиентская база ВТБ Капитал Инвестиции в 2019 г. выросла в два раза, до 715,6 тысяч человек. Активы под управлением возросли на треть, до 2 трлн рублей. Клиентские средства физлиц при этом увеличились на 58%, до 922 млрд рублей. Такие итоги представил на заседании Консультационного совета акционеров ВТБ Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ. Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию направления и соответствующих технологий в периметре банковской группы.

Доходы розничного брокера ВТБ выросли на 41%, до 6,2 млрд рублей. В полтора раза были увеличены доходы всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, до 11,3 млрд рублей. Брокер ВТБ был признан лучшей компанией сегмента в 2019 г. на конкурсе элита финансового рынка НАУФОР. 94% брокерских счетов за прошлый год было открыто онлайн. Флагманский цифровой продукт ВТБ Капитал Инвестиции — ВТБ Мои Инвестиции — в 2019 г. активно развивался. Каждый день через него совершается более 80 тысяч сделок. Общее число активных пользователей за 2019 г. выросло в 6 раз — до 200 тысяч человек. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

«В 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции не планирует снижать темпы роста. Мы намерены оставаться лидерами рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов и нашим позициям. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения. В частности, расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность у клиентов. Будем совершенствовать „ВТБ Мои Инвестиции“, а также работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн», — отметил Владимир Потапов.