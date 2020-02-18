Дальневосточный банк и JCB проводят акцию «Выиграй путешествие в Японию с картой JCB!»

Дальневосточный банк и платежная система JCB приглашают принять участие в совместной акции «Выиграй путешествие в Японию с картой JCB!», в рамках которой будут разыграны 300 промокодов на услуги сервиса Яндекс.Такси, 24 сертификата на покупку авиабилетов и главный приз – поездка в Японию.

Для участия в акции оформите карту JCB Дальневосточного банка в период с 18 февраля по 18 мая 2020 года, оплатите ей любую покупку и получите промокод на поездку с Яндекс.Такси номиналом 300 рублей*. Участники, совершившие за весь период акции покупки на общую сумму от 30 000 рублей, получат шанс выиграть один из сертификатов на покупку авиабилетов на сайте biletix.ru номиналом 15 000 рублей или сертификат номиналом 300 000 рублей на организацию компанией JTB путешествия в Японию.

Карта JCB Дальневосточного банка – это еще больше интересных предложений в путешествиях и деловых поездках по всему миру. Повышенный кэшбэк по ряду категорий, в том числе при оплате за рубежом, возможность выпуска дополнительных карт для членов семьи и бесплатное снятие наличных в банкоматах любых российских и иностранных банков (до 5 раз в месяц) делает использование карты удобным и выгодным. Кроме того держателям карт доступны все преимущества программы лояльности JCB: скидки и подарки в различных зарубежных магазинах, кафе и ресторанах, бесплатные путеводители, а также специальные предложения и скидки на туристические услуги.

Начните пользоваться всеми преимуществами карты JCB и получите шанс выиграть незабываемое путешествие в страну восходящего солнца вместе с Дальневосточным банком!

Подать заявку на выпуск карты JCB можно на сайте акции https://jcb.dvbank.ru, в любом офисе Банка или по телефону 8-800-555-22-05.

Общий период проведения акции «Выиграй путешествие в Японию с картой JCB!» с учетом периода вручения призов: с 18 февраля 2020 г. по 11 июля 2020 г. включительно. Организатор акции: ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» (ОГРН 1147746020047, ИНН 7704854594). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте jcb.dvbank.ru

Количество призов ограничено.

*Призовой фонд ограничен. Победители определяются среди первых 300 участников, оформивших карту и совершивших по ней первую транзакцию на любую сумму.