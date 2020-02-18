Примсоцбанк предлагает купить подарки к 23 февраля с повышенным кэшбэком

Примсоцбанк предлагает приобрести подарки ко Дню защитника Отечества к кэшбэком 5% в рамках акции «Подарки для любимых». С 17 по 24 февраля будут действовать специальные скидки на товары «мужских» категорий.

Для того, чтобы клиенты банка могли выгодно приобрести подарки ко Дню защитника Отечества, с 17 по 24 февраля дополнительный кэшбэк будет действовать в категориях: «автозапчасти, аксессуары» и «магазины спорттоваров» (в т.ч. для охоты и рыбалки).

— Дарите подарки коллегам, родным и близким, а также просто покупайте необходимые товары в данных категориях, а мы сделаем этот процесс ещё приятнее. Кроме того, не забывайте, что помимо «подарочных» категорий, действуют скидки на цветы и покупки в кинотеатрах, так что дополнительных выходной можно потратить на знакомство с новинкам кинематографа, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

С 12 февраля по 10 марта кэшбэк начисляется на покупки в категориях «кинотеатры» и «флористика».

Также, в преддверие Международного женского дня, с 2 по 9 марта будет действовать кэшбэк на покупки в салонах красоты и спа-салонах, а также в ювелирных магазинах.

Условия расчета и выплаты кэшбэка:

• Размер – 5% в указанных категориях

• Максимальная сумма выплаты – 3000,00 руб.

Акция действует во всех подразделениях банка. В акции принимают участие держатели дебетовых и именных кредитных карт Visa Classic, Gold и Platinum, MasterCard Standard и Gold, Мир Классическая и Премиальная. В акции не участвуют карты с программой лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority».

Получить подробную информацию об акции и о дебетовых картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.