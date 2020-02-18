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В Россельхозбанке проходит благотворительная акция «Подари шанс ребенку»

18 февраля 2020

В Россельхозбанке проходит акция совместно с ООБФ «Российский детский фонд» по благотворительной программе «Подари шанс ребенку».

Прием денежных средств в виде благотворительных пожертвований на счет ООБФ «Российский детский фонд» принимается в любом офисе Банка в наличной и безналичной формах. Сбор пожертвований направлен на оказание конкретной помощи нуждающимся в этом детям.

При единовременном внесении суммы на счет ООБФ «Российский детский фонд» от 5 000 рублей Банк вручает физическим лицам Сертификат участия в благотворительной акции «Подари шанс ребенку», содержащий памятную монету Банка России «Дари Добро Детям». Получить Сертификаты можно в офисах, список которых приведен на сайте Банка. Количество Сертификатов ограничено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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