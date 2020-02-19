В Иркутске запускают первый каршеринг

Лизинговая компания CARCADE передала в лизинг 10 седанов Volkswagen Polo первой в Иркутске каршеринговой компании «БРАТСК ДИСКОНТ», запускающей сервис поминутной аренды по франшизе каршеринга Cars7. На сегодняшний день Cars7 уже работает в Новосибирске и Волгограде. Официальный запуск каршеринга в Иркутске планируется уже в эту субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба CARCADE.

Каршеринг – сервис поминутной аренды автомобилей с оплатой по банковской карте и управлением через мобильное приложение. Каршеринг является альтернативой личному транспорту и набирает все большую популярность у россиян в крупных городах, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге.