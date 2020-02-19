«Юкос» никогда не стоил $50 млрд. Что думают аналитики о решении суда Гааги

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам «ЮКОСа» более $50 млрд долларов в качестве компенсации. В то же время у России сохраняется возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. В российском Минюсте уже заявили, что продолжат судиться с бывшими акционерами «ЮКОСа». В ведомстве решение суда уже обжаловали, указав, что не давали соглашения на арбитражное разбирательство. Решение суда политически мотивировано, уверен Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

Михаил Ходорковский

— Примечательно, что «Юкос» никогда не стоит $50 млрд, даже вместе с «Сибнефтью». Если кратко, причин для дела «Юкоса» было две. Первая — серая налоговая оптимизация во внутренних офшорах, в результате чего эффективная ставка налога на прибыль была намного ниже установленной законом. Аналогичную оптимизацию проводили «Сибнефть» и «ТНК», однако, они не стали воевать с государством, выплатили налоговый долг и разумную компенсацию в бюджет.

«Юкос» же полез в бутылку и решил настоять на своем, что привело к конфликту с тогдашним министром финансов Алексеем Кудриным. Вторая — политические амбиции основных акционеров компании. Михаил Ходорковский хотел переформатировать Россию в парламентскую республику, купить Государственную Думу и стать премьером. Понятно, что на честных президентских выборах потолок господина Ходорковского – 2-3%. После провала на парламентских выборах 2003 года близких к «Юкосу» КПРФ и «Яблока» на политических амбициях был поставлен крест.

Банкротство «Юкоса» было проведено строго в рамках закона. Активы с учетом долгов дочерних компаний были проданы по справедливой цене. Основные активы «Юкоса» достались государственной «Роснефти». Однако бывшие основные акционеры «Юкоса» требуют компенсации не с «Роснефти», а с России. Поэтому данная новость нейтральна для бумаг «Роснефти». С нашей точки зрения, правительство России вне зависимости от судебных результатов платить данную сумму не будет. Сумма компенсаций не только высосана из пальца, но и больше похожа на репарацию в войне. Россия суверенная страна. С не самыми большими пенсиями и зарплатами. И если Россия выплатит данную компенсацию беглым олигархам, рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом.

С нашей точки зрения, требование основных акционеров «Юкоса» получить что-то из бюджета – вершина наглости. Воспользовавшись слабостью государства, группа физических лиц с помощью сомнительной схемы фактически своровала недра у государства, «кинула» миноритариев при переходе на единую акцию, а когда государство вернуло природную ренту в казну, предъявила претензии на $50 млрд. Анатолий Чубайс и Сергей Мавроди – ангелы по сравнению с данными господами.