«Из Сибири с любовью»: РУСАЛ рассказал о новых технологиях благотворительности

РУСАЛ при поддержке Фонда президентских грантов и Красноярской краевой филармонии организовал масштабное благотворительное событие «Из Сибири с любовью», целью которого является развитие культуры благотворительности и сбора частных пожертвований.

Событие в Красноярске объединило в себе несколько форматов. Старт благотворительному марафону дала трехчасовая лекция известного российского фандрайзера – соучредителя благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора информационного портала «Такие дела» Мити Алешковского (г. Москва).

Участники лекции узнали о новом подходе к сбору частных пожертвований – волонтерском фандрайзинге, в ходе которых частные пожертвования для фондов привлекают не сами фонды, а неравнодушные горожане и единомышленники. Примером является ставшая распространенной практика перевода денежных подарков ко дню рождения как пожертвований в фонды.

Одновременно с лекцией прошла интерактивная выставка-ярмарка благотворительных фондов региона из Ачинска, Братска, Саяногорска и Красноярска. Среди них – волонтерский проект «Дом в горошек», участники которого поддерживают тяжело больных детей, находящихся на стационарном лечении; благотворительный фонд «Феникс», который оказывает немедицинскую паллиативную помощь на дому; «Ассоциация работающей молодежи г. Братска», волонтеры которой занимаются профилактикой и тушением лесных пожаров, и другие. В течение дня мероприятие посетили 1600 красноярцев.

- «Из Сибири с любовью» является одним из ключевых мероприятий одноименного масштабного благотворительного марафона, призванного сделать практику сбора частных пожертвований простой, прозрачной и эффективной. Мы, с одной стороны, обучаем грамотному фандрайзингу региональные НКО, а с другой - знакомим жителей с местными фондами и рассказываем о способах их поддержки. Частные пожертвования – это прекрасная возможность для всех неравнодушных горожан включаться решение важных социальных проблем. Мы надеемся, что благодаря марафону «Из Сибири с любовью» людей, ставших частью этой культуры – культуры сбора частных пожертвований в пользу местных фондов - станет еще больше, - прокомментировала Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

- То, что развитием культуры благотворительности и сбора частных пожертвований занимается крупный бизнес и корпоративные благотворительные фонды, такие как Центр социальных программ РУСАЛа, является очень важным для российских регионов. Это позволяет более эффективно решать значимые социальные проблемы и таким образом повышать качество жизни людей. Марафон «Из Сибири с любовью» - замечательный пример благотворительного события, который можно и нужно тиражировать в других городах, - отметил Митя Алешковский.

Благотворительный марафон «Из Сибири с любовью» на протяжении 8 месяцев реализуется Центром социальных программ РУСАЛа в рамках социально-образовательной программы «Школа городских изменений» и программы по развитию волонтерства «Помогать просто» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Подробности на сайте: http://изсибирислюбовью.рф .

Справка:

«Школа городских изменений» — социальная программа компании РУСАЛ, направленная на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Реализуется в очных и дистанционных форматах.

Социальная программа РУСАЛа «Помогать просто» направлена на развитие общегородского и корпоративного волонтерства. Программа включает себя одноименный грантовый конкурс, ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», программу по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологические марафоны «День Енисея» и «День реки», а также партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».