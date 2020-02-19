Начинай с нами! Банк «Приморье» предлагает корпоративным клиентам бесплатное открытие расчетного счета

Банк «Приморье» представляет акцию «Начинай с нами!»* для корпоративных клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Предприниматели, которые только начинают свое дело, либо состоявшиеся бизнесмены, решившие сменить или выбрать дополнительный банк для обслуживания, с 17 февраля 2020 года могут абсолютно бесплатно открыть счета в рублях или в валюте в офисе Банка «Приморье» в Иркутске. Также в период проведения акции клиентам бесплатно подключают систему дистанционного банковского обслуживания «iBank 2» с одной цифровой подписью и открывают удобную и функциональную карту VISA BUSINESS.

– Для любых предпринимателей, выбирающих банк, важно качественное и технологичное обслуживание с минимальными затратами. Банк «Приморье» предлагает не только бесплатное открытие расчетного счёта, но и максимум преимуществ при дальнейшем сотрудничестве, – комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Антон Сабадаш. – Индивидуальный подход к каждому клиенту – это не простые слова, а действительно принцип работы наших сотрудников. Благодаря тому, что мы – региональный банк, решения принимаются оперативно, и если возникают какие-либо вопросы, мы всегда стараемся найти максимально выгодный и удобный для клиента вариант.

Для корпоративных клиентов Банк «Приморье» предоставляет полный спектр финансовых услуг и традиционно высокий уровень банковского обслуживания. Широкая география присутствия в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, отсутствие банковского роуминга» удобны для работы межрегиональных и федеральных компаний. Обширная сеть банков-корреспондентов как в России, так и за рубежом позволяет оперативно проводить транзакции клиентов как в рублях, так и в различных валютах, по выгодным тарифам и с удобным курсом прямой конвертации. Индивидуально рассматриваются заявки на кредитование компаний, а для корпоративных клиентов, открывших зарплатный проект в Банке «Приморье», предусмотрены дополнительные преференции.

Решить возникающие вопросы клиенты могут через Контакт-центр Банка по номеру: 8 800 200 20 86 (звонок бесплатный), специалисты которого работают круглосуточно.

Адрес офиса Банка «Приморье» в г. Иркутске: ул. Дзержинского, 20/1.

Режим работы офиса с юридическими лицами:

пн-пт 09:00 - 17:00, без перерыва, выходные - сб, вс

Подробную информацию об услугах для бизнеса можно посмотреть на сайте Банка «Приморье».

Акция действует в офисе Банка в Иркутске

* Срок действия акции: с 17.02.2020 г. по 31.03.2020 г. Акция действует для новых клиентов (юридических лиц, не резидентов, индивидуальных предпринимателей), открывающих расчетные счета в офисах Банка в гг. Находка, Иркутск, Уссурийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск. В офисах, расположенных в г. Артем, Владивосток, данная акция не действует. Подробную информацию уточняйте у специалистов Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный) или в офисах Банка Приморье» в указанных городах. По окончании срока акции открытие расчетных счетов осуществляется согласно действующим тарифам.