Иркутскую фирму подозревают в невозврате 221 млн рублей по внешнеэкономическому контракту

Иркутская таможня совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой выявили преступление, связанное с невозвратом 221,4 миллионов рублей за непоставленный из Южной Кореи товар – автотранспортную спецтехнику и автозапчасти.

Иркутской таможней было установлено, что иркутская компания заключила долгосрочный внешнеэкономический контракт с южнокорейской фирмой на поставку транспортных средств, автозапчастей и номерных агрегатов, по которому перечислила на счет южнокорейского партнера денежные средства в сумме 5,7 млн долларов США.

В свою очередь, корейской фирмой была осуществлена поставка товара – автозапчастей и грузовых автомобилей Daewoo Novus. Товар был продекларирован в регионе деятельности Владивостокской таможни на общую сумму 1,9 млн долларов США. Остальная часть товара на общую сумму предоплаты в размере 3,8 млн долларов США в Россию так и не поступила.

Заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич поясняет: «В этом случае резидент – иркутская фирма, в соответствии с законодательством, должна была обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств за неввезённые на таможенную территорию товары».

Однако иркутская фирма не приняла никаких мер для обеспечения поставки товара в Россию. Сумма невозвращенных денежных средств, подлежащих обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации, в рублевом эквиваленте составила 221,4 млн рублей. Иркутская таможня проводит дальнейшее расследование.