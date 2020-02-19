В Иркутске по улице Ярославского временно закроют движение из-за ремонта сетей

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ в районе дома № 211 по улице Ярославского с 09:00 20 февраля до 19:00 21 февраля 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ярославского – от 17-го Советского переулка до 18-го Советского переулка.



Пресс-служба компании «Иркутскэнерго» сообщает, что место проведения ремонтных работ будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Компания просит планировать свой маршрут заранее.