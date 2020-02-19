Иркутяне на 20% увеличили траты на подарки любимым

В 2020 году иркутяне на подарки любимым потратили более 10 млн рублей – на 20% больше, чем годом ранее. ВТБ проанализировал безналичные платежи, совершенные 13,14 и 15 февраля. В исследовании учитывались транзакции в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк ВТБ. В 1,5 раза больше, чем в прошлом году, иркутяне потратили на цветы. Объем трат на сувениры увеличился на 60%. На 13% вырос объем средств, оплаченных за романтические ужины в ресторанах и барах.

Охотнее всего иркутяне приглашали любимых в рестораны и бары: через терминалы ВТБ они оплатили 25 тысяч посещений. Общий объем трат в этом сегменте составил 8,6 млн рублей – на 13% больше, чем годом ранее.

На втором месте по объему трат – цветочные магазины. Жители столицы области приобрели 1336 букетов на общую сумму 1,2 млн рублей. В 2019 году через терминалы ВТБ было оплачено всего 747 букетов. Средняя сумма, потраченная на один букет, составляет порядка 1000 рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили 268 тысяч рублей, оплатив товары 717 раз. Средний чек в этой категории не превышает 700 рублей.

В целом по России наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов. При этом пиковую активность россияне показали в субботу, когда доля операций заняла до половины от всех данных за выходные.

«В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.