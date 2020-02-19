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В «Сибэкспоцентре» прошел главный фестиваль робототехники для юных инженеров «Робосиб-2020»

19 февраля 2020

Когда-то от вида самостоятельно – без аккомпаниатора игравшего музыкального инструмента  особо чувствительные барышни падали в обморок – фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» ярко воспроизвёл такой волнующий момент.

Нынче совсем юные барышни вовсю проектируют и программируют устройства, которые сами  играют, едут, перемещают и выполняют множество других задач. Если вы побывали на  фестивале «Робосиб-2020», который проводит компания En+ Group в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» в «Сибэкспоцентре» уже седьмой раз, то могли в этом убедиться сполна.

Представительницы нынешних поколений не то, что коня на скаку остановят, они его сами спроектируют и заставят скакать, управляя процессом со своего смартфона. И это лишь один из штрихов к событию, которое не перестаёт нас держать в изумлении и возвращать к себе, несмотря на то, что после окончания «Робосиба-2020»  уже много чего произошло ещё.  О том, как прошло событие, рассказывает журналист Надежда Зайцева.

<p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p>

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

Совершенно уверена, что на следующем, восьмом, фестивале, юные конструкторы-изобретатели непременно предложат что-нибудь необычное для борьбы с коронавирусом, до чего взрослые головы не додумаются. Фантазия без ограничений всегда позволяет сделать шаг вперед. Этим и привлекает к себе «Сибэкспоцентр», когда там «Робосиб»  – свыше пяти тысяч посетителей  принял он  за два дня фестиваля робототехники.  

Только он и смог это сделать, потому что больше 800 школьников соревновались по девяти направлениям робототехники, для чего были задействованы все три павильона выставочного центра, а это без малого восемь тысяч квадратных метров – такой площадки  в городе больше нет. Могли бы и полторы  и даже две тысячи ребят проявить себя здесь, – убежден педагог Центра детского технического творчества Михаил Рейнгольд, постоянный  участник «Робосиба», только однажды пропустивший мероприятие со своими ребятами. 

Он уже побывал на других турнирах в Москве и Минске и со знанием дела сравнивает, отмечая, что недаром же фестиваль проходит в Иркутске, а не в Красноярске, потому что здесь отличная площадка, но тут же, как его  воспитанники даёт  волю фантазии: «Хорошо бы с нынешними –то технологиями, четвертый павильон «Сибэкспоцентра»  построить, тогда бы здесь всероссийского масштаба турниры можно было проводить!» Качество площадки в прямой зависимости от качества выступлений,– убеждён мой компетентный собеседник и даже после праздничной фотосессии с победными наградами  и радостными лицами своей команды, скорее собран, чем расслаблен, анализируя всё по горячим следам.   

<p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p>

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

«Наследил» в умах и на этот раз «Робосиб»  крепко, заставив задуматься, что всё в нашем мире циклично. И ещё каждый раз  благодаря ценным спикерам он заставляет «Америку открывать».  

Издалека казалось, что на сцене вещает какая-то школьница, оказалось солидный человек – исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники PublicTalk «Роботы. Вчера, сегодня, завтра»Алиса Конюховская. Это тоже особенность, которую всегда можно наблюдать в «Сибэкспоцентре» на  фестивале, – творцы нового технологического уклада молоды, свободны, увлечены и дерзки в одном флаконе.

Нужно смело задавать вопросы – убеждает юных слушателей  Алиса, – и тогда можно попасть в страну чудес, которую ребята уже сами  создают, занимаясь робототехникой. Главное, чтобы вопрос был по сути и по  адресу, тогда в качестве ответа можно получить приглашение заняться  его решением. Во всяком случае, именно таким стечением обстоятельств объяснила спикер свой серьёзный пост. 

И ещё  происхождение понятия андроид, берущее начало у Аристотеля и в «Иллиаде» Гомера. Захотелось гениев перечитать,  где там, в каких  строках  их провидение на века прописано, да и  Леонардо да Винчи хотя бы в репродукциях посмотреть –  500 лет, как умер, а человекоподобного робота ещё когда своим умом создавал. 

Само же слово андроид  в современном для нас понятии – от швейцарского часовщика Пьера  Жаке-Дро, творца запрограммированного мальчика с пером, выводящего каллиграфические строки. Сколько уже часы с той поры протикали,  и вывели нас  на очередной  цикл создания андроидов – недавно продемонстрированные экземпляры вызывали оторопь – их от человека не отличишь и спор вовсю идёт–  а что если появится у них ещё и сознание? 

<p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p>

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

Эти вопросы придется точно решать участникам фестиваля, для которых сегодня всё, что происходит в «Сибэкспоцентре» – увлекательные соревнования, игра, шанс, подарки и, конечно,  мороженое – за ним всегда вожделенная очередь и  в нем спасение. Как утешить впавшего в стресс штурмана, если компьютер по его ошибке  вдруг поехал не туда, и команда потеряла очки? 30 килограммов мороженого и 600 порций сладкой ваты ушли, в том числе, на утешение, ведь победителями стали только  76 команд из 164-х.

Но на фестивале всегда настолько интересно и познавательно, что нет времени на досаду и слезы. Его всегда мало, чтобы успеть всё попробовать, потрогать, испытать, проверить, убедиться. И, кстати, не только  участникам. В «Сибэкспоцентре» в дни фестиваля работает одновременно множество тематических  площадок и мало того, что в перерывах между стартами, заездами, защитами здесь заинтересованно снуют участники, гости тоже с интересом и жадностью осваивают  все экспонаты музея занимательной науки «Экспериментарий». 

<p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p>

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

-А вот это уже совсем другое дело,– деловито произнёс мальчишка с имиджем «ботаника», занявшись оптическими опытами и прогоняя луч через линзы. Я тоже приобщилась к процессу, вспомнив Семена Семеновича Горбункова, который, стерев поставленный мелом на чемодане крестик, встал в очередь прохождения через таможню на корабле ещё раз.

Приложив ладони к пластине, я посмотрела на шкалу амперметра и не поверив его показателям, пропустила желающих, чтобы  измерить своё поле ещё раз. Если электричества во мне немного, то отчего шибает током при касании к металлу всякий раз? Задавать такой глупый вопрос инженерам будущего было неудобно, когда тут они  представляют проекты пешеходного моста с монорельсовой кабиной для инвалидов-колясочников, выполненный из конструктора LEGO, конструируют заводы по переработке строительного мусора и  «Экоград» с заводом по переработке пластика и много чего полезного ещё.

Кстати сказать, социальная ответственность, гуманитарная направленность – в основе всех заданий, которые выполняли участники фестиваля, и специализированная площадка для раздельного сбора пластика, батареек, электроприборов, лампочек и бумаги  мало того, что  вписалась органично, но и  получилась весомой – в  десятках килограммов. И уже, наверное,  не надо быть Аристотелем, чтобы предсказать, что смогут эти ребята, для которых главным местом в дни работы фестиваля «Робосиб-2020» стал «Сибэкспоцентр», тем более, что приехали они сюда не только из столичных, городских, но и сельских школ, – там сегодня тоже растут робототехники.   

Главный сибирский робототехнический фестиваль для юных инженеров со всей России. 

  • 59 тренеров робототехники прошли образовательную программу Академии LEGO® Education. 
  • 76 команд из 164 стали победителями и призёрами в разных номинациях; 
  • 10 команд выиграли сертификаты на приобретение робототехнического оборудования на общую сумму 100 000 рублей; 
  • 4 команды получили путёвки на XII Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест», который пройдет 18-20 марта в Москве. 
  • гости съели 30 килограммов мороженого и 600 порций сладкой ваты; 
  • участники мастер-классов сделали 80 роботов-подвесок, раскрасили 100 роботов из дерева, расписали 400 роботов-пряников.
  • «РобоСиб» в Иркутске в седьмой раз провела компания En+ Group в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Компания En+ Group осознаёт экологическую ответственность, следует принципам устойчивого развития и заботится о природе. Чтобы провести «РобоСиб» с минимальным экологическим следом, в этом году на фестиваль пригласили компанию REUS для организации раздельного сбора отходов. 

За два дня волонтёры приняли на переработку от участников и гостей #робосиб2020

  • 160 кг батареек; 
  • 10 кг лампочек; 
  • 33 кг пластика (бутылки и стаканчики); 
  • 50 кг макулатуры; 
  • 100 кг бумаги, оставшейся после бумажного шоу; 
  • 10 кубометров электроприборов.

<p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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