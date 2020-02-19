В «Сибэкспоцентре» прошел главный фестиваль робототехники для юных инженеров «Робосиб-2020»

Когда-то от вида самостоятельно – без аккомпаниатора игравшего музыкального инструмента особо чувствительные барышни падали в обморок – фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» ярко воспроизвёл такой волнующий момент.

Нынче совсем юные барышни вовсю проектируют и программируют устройства, которые сами играют, едут, перемещают и выполняют множество других задач. Если вы побывали на фестивале «Робосиб-2020», который проводит компания En+ Group в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» в «Сибэкспоцентре» уже седьмой раз, то могли в этом убедиться сполна.

Представительницы нынешних поколений не то, что коня на скаку остановят, они его сами спроектируют и заставят скакать, управляя процессом со своего смартфона. И это лишь один из штрихов к событию, которое не перестаёт нас держать в изумлении и возвращать к себе, несмотря на то, что после окончания «Робосиба-2020» уже много чего произошло ещё. О том, как прошло событие, рассказывает журналист Надежда Зайцева.

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

Совершенно уверена, что на следующем, восьмом, фестивале, юные конструкторы-изобретатели непременно предложат что-нибудь необычное для борьбы с коронавирусом, до чего взрослые головы не додумаются. Фантазия без ограничений всегда позволяет сделать шаг вперед. Этим и привлекает к себе «Сибэкспоцентр», когда там «Робосиб» – свыше пяти тысяч посетителей принял он за два дня фестиваля робототехники.

Только он и смог это сделать, потому что больше 800 школьников соревновались по девяти направлениям робототехники, для чего были задействованы все три павильона выставочного центра, а это без малого восемь тысяч квадратных метров – такой площадки в городе больше нет. Могли бы и полторы и даже две тысячи ребят проявить себя здесь, – убежден педагог Центра детского технического творчества Михаил Рейнгольд, постоянный участник «Робосиба», только однажды пропустивший мероприятие со своими ребятами.

Он уже побывал на других турнирах в Москве и Минске и со знанием дела сравнивает, отмечая, что недаром же фестиваль проходит в Иркутске, а не в Красноярске, потому что здесь отличная площадка, но тут же, как его воспитанники даёт волю фантазии: «Хорошо бы с нынешними –то технологиями, четвертый павильон «Сибэкспоцентра» построить, тогда бы здесь всероссийского масштаба турниры можно было проводить!» Качество площадки в прямой зависимости от качества выступлений,– убеждён мой компетентный собеседник и даже после праздничной фотосессии с победными наградами и радостными лицами своей команды, скорее собран, чем расслаблен, анализируя всё по горячим следам.

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

«Наследил» в умах и на этот раз «Робосиб» крепко, заставив задуматься, что всё в нашем мире циклично. И ещё каждый раз благодаря ценным спикерам он заставляет «Америку открывать».

Издалека казалось, что на сцене вещает какая-то школьница, оказалось солидный человек – исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники PublicTalk «Роботы. Вчера, сегодня, завтра»Алиса Конюховская. Это тоже особенность, которую всегда можно наблюдать в «Сибэкспоцентре» на фестивале, – творцы нового технологического уклада молоды, свободны, увлечены и дерзки в одном флаконе.

Нужно смело задавать вопросы – убеждает юных слушателей Алиса, – и тогда можно попасть в страну чудес, которую ребята уже сами создают, занимаясь робототехникой. Главное, чтобы вопрос был по сути и по адресу, тогда в качестве ответа можно получить приглашение заняться его решением. Во всяком случае, именно таким стечением обстоятельств объяснила спикер свой серьёзный пост.

И ещё происхождение понятия андроид, берущее начало у Аристотеля и в «Иллиаде» Гомера. Захотелось гениев перечитать, где там, в каких строках их провидение на века прописано, да и Леонардо да Винчи хотя бы в репродукциях посмотреть – 500 лет, как умер, а человекоподобного робота ещё когда своим умом создавал.

Само же слово андроид в современном для нас понятии – от швейцарского часовщика Пьера Жаке-Дро, творца запрограммированного мальчика с пером, выводящего каллиграфические строки. Сколько уже часы с той поры протикали, и вывели нас на очередной цикл создания андроидов – недавно продемонстрированные экземпляры вызывали оторопь – их от человека не отличишь и спор вовсю идёт– а что если появится у них ещё и сознание?

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

Эти вопросы придется точно решать участникам фестиваля, для которых сегодня всё, что происходит в «Сибэкспоцентре» – увлекательные соревнования, игра, шанс, подарки и, конечно, мороженое – за ним всегда вожделенная очередь и в нем спасение. Как утешить впавшего в стресс штурмана, если компьютер по его ошибке вдруг поехал не туда, и команда потеряла очки? 30 килограммов мороженого и 600 порций сладкой ваты ушли, в том числе, на утешение, ведь победителями стали только 76 команд из 164-х.

Но на фестивале всегда настолько интересно и познавательно, что нет времени на досаду и слезы. Его всегда мало, чтобы успеть всё попробовать, потрогать, испытать, проверить, убедиться. И, кстати, не только участникам. В «Сибэкспоцентре» в дни фестиваля работает одновременно множество тематических площадок и мало того, что в перерывах между стартами, заездами, защитами здесь заинтересованно снуют участники, гости тоже с интересом и жадностью осваивают все экспонаты музея занимательной науки «Экспериментарий».

Фото предоставлено пресс-службой "Сибэкспоцентра"

-А вот это уже совсем другое дело,– деловито произнёс мальчишка с имиджем «ботаника», занявшись оптическими опытами и прогоняя луч через линзы. Я тоже приобщилась к процессу, вспомнив Семена Семеновича Горбункова, который, стерев поставленный мелом на чемодане крестик, встал в очередь прохождения через таможню на корабле ещё раз.

Приложив ладони к пластине, я посмотрела на шкалу амперметра и не поверив его показателям, пропустила желающих, чтобы измерить своё поле ещё раз. Если электричества во мне немного, то отчего шибает током при касании к металлу всякий раз? Задавать такой глупый вопрос инженерам будущего было неудобно, когда тут они представляют проекты пешеходного моста с монорельсовой кабиной для инвалидов-колясочников, выполненный из конструктора LEGO, конструируют заводы по переработке строительного мусора и «Экоград» с заводом по переработке пластика и много чего полезного ещё.

Кстати сказать, социальная ответственность, гуманитарная направленность – в основе всех заданий, которые выполняли участники фестиваля, и специализированная площадка для раздельного сбора пластика, батареек, электроприборов, лампочек и бумаги мало того, что вписалась органично, но и получилась весомой – в десятках килограммов. И уже, наверное, не надо быть Аристотелем, чтобы предсказать, что смогут эти ребята, для которых главным местом в дни работы фестиваля «Робосиб-2020» стал «Сибэкспоцентр», тем более, что приехали они сюда не только из столичных, городских, но и сельских школ, – там сегодня тоже растут робототехники.

Главный сибирский робототехнический фестиваль для юных инженеров со всей России.

59 тренеров робототехники прошли образовательную программу Академии LEGO® Education.

76 команд из 164 стали победителями и призёрами в разных номинациях;

10 команд выиграли сертификаты на приобретение робототехнического оборудования на общую сумму 100 000 рублей;

4 команды получили путёвки на XII Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест», который пройдет 18-20 марта в Москве.

гости съели 30 килограммов мороженого и 600 порций сладкой ваты;

участники мастер-классов сделали 80 роботов-подвесок, раскрасили 100 роботов из дерева, расписали 400 роботов-пряников.

«РобоСиб» в Иркутске в седьмой раз провела компания En+ Group в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Компания En+ Group осознаёт экологическую ответственность, следует принципам устойчивого развития и заботится о природе. Чтобы провести «РобоСиб» с минимальным экологическим следом, в этом году на фестиваль пригласили компанию REUS для организации раздельного сбора отходов.

За два дня волонтёры приняли на переработку от участников и гостей #робосиб2020: