Автовладельцы больше других смотрят развлекательные телеканалы, а покупатели жвачки предпочитают Рен ТВ и Пятый канал

Согласно медиа-данным исследовательского холдинга Ромир, Телеканал Карусель по всем показателем популярнее среди Автовладельцев по сравнению с базовой аудиторией.

Лидерами по охвату, как и у многих других аудиторий, стали Первый канал, Россия 1 и СТС. Также по доле смотрения выше развлекательные телеканалы – Пятница и ТНТ.

Покупатели категории Женская гигиена, как и предыдущая целевая аудитория, чаще смотрела Первый канал, Россия 1 и СТС, но при этом по доле смотрения Первый и Россия 1 выше по сравнению со всеми людьми. А вот телеканалы Рен ТВ и НТВ покупатели данной категории смотрят менее активно.

Отметим, что телезрители из категории Покупатели Жевательных конфет меньше смотрят по всем показателям телеканалы Рен ТВ и Пятый канал, а больше – канал Карусель. По рейтингу телеканал Домашний имеет более высокие показатели по сравнению с базовой аудитории.

Говоря о рейтинге телепрограмм на прошедшей неделе, стоит сказать, что самый высокий рейтинг зафиксирован у новостной программы «Время» на Первом канале 12 февраля. Также на первых позициях идет сериал, показанный на телеканале Россия 1 – «Большие надежды».

А теперь о вкусах и предпочтениях радиоаудитории. Россияне, занимающиеся спортом, меньше базовой аудитории слушают Русское Радио. Радиостанции Европа Плюс, NRJ Радио и DFM выше по доле, рейтингу и охвату среди данной целевой аудитории, чем у всех людей.

Среди покупателей сети Магнит радиостанции с танцевальной музыкой, такие как NRJ и DFM, оказались менее популярны. Также как и предыдущая целевая аудитория, данная ЦА больше и дольше слушает радио Европа Плюс. Также в топ-10 у них вошло Наше Радио.

Несмотря на то, что среди Покупателей Макдоналдс больше людей, которые слушают Русское Радио (по среднедневному охвату), рейтинг и время слушания у этой радиостанции ниже по сравнению со всей аудиторией. Наше Радио и Comedy Radio по всем показателям более популярны среди покупателей Макдональдса, чем в базовой аудитории.