В Иркутске обсудили, зачем региону нужна цифровизация

Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров, проявляющих интерес к цифровым сервисам. Что дает цифровая трансформация региону? Почему она важна для государственной власти и для бизнеса? Какие цифровые решения будут наиболее востребованы муниципалитетами? Эти вопросы в Иркутске обсудили представители муниципальных органов власти, бюджетной сферы, бизнес-структур региона на «Цифровом дне», организатором которого выступил Байкальский банк Сбербанка. Портал SIA.RU предлагает вашему вниманию несколько цитат с мероприятия.

«Цифровизация – это вызов для региональных властей»

Владимир Гордеев, и.о. министра экономического развития Иркутской области.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

Владимир Гордеев, и.о. министра экономического развития Иркутской области:

– Сейчас очень многие говорят о цифровизации, цифровой экономике, цифровых платформах, но пока мало кто до конца понимает, что это такое. Перед региональной властью, муниципалитетами, бизнесом и бюджетными организациями сейчас стоит серьезная задача в освоении и внедрении цифровых технологий. Бизнесу реализация цифровых сервисов необходима для того, чтобы успешно работать на своем рынке, с другой стороны, цифровизация – это вызов и для правительства области. Новые технологии – это не просто развитие электронных сервисов – это оптимизация бизнес-процессов, процессов госуправления. Но всё это необходимо делать для улучшения качества жизни населения и усиления инвестиционной привлекательности региона.

«У нашего региона есть все шансы стать лидерами цифровизации России»

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Гораздо удобнее узнавать о том, сколько снегоуборочных машин вышли на дороги города или как вывозится мусор, с монитора своего компьютера, а не из обращений граждан и из вечерних новостей. Сегодня это реальность. Сбербанк, как основной участник процесса цифровизации в нашей стране, обладает развитой цифровой платформой, построенной на мировом уровне качества и соответствующей мировому уровню безопасности. У нас разработана широкая линейка сервисов и продуктов, и мы рады показать их всем участникам Цифрового дня. Иркутская область в числе лидеров, проявивших наибольший интерес к новым технологиям, поэтому уверена, что у нашего региона есть все шансы стать лидерами цифровизации России.

«Мы должны использовать возможности, а не бояться их»

Андрей Пушкарев, управляющий территориальный директор ПАО Сбербанк.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

Андрей Пушкарев, управляющий территориальный директор ПАО Сбербанк:

– Наш мир характеризуется четырьмя буквами: VUCA (volatility - нестабильность, uncertainty - неопределенность, complexity - сложность и ambiguity - неоднозначность). Он осложнен тем, что изменения происходят слишком быстро, задача прогнозирования становится трудно реализуемой. Устройства генерируют огромное количество данных, большая часть из них – неструктурированные, разрозненные данные, так называемые BIG DATA. Бездна между человеком и данными нарастает, но они – новая нефть, и с ними надо работать. На помощь приходит искусственный интеллект, который решает задачи лучше нас. На текущий момент «сильный» искусственный интеллект еще не разработан, но уже разработаны узкие прикладные задачи в области компьютерного зрения, речевой аналитики, обработки текстов, принятия решений и так далее. И мы должны использовать возможности, которые предоставляет технологический прогресс, а не бояться их.

«Цифровая трансформация нужна региону, чтобы увеличить конкурентоспособность»

Александр Идрисов, основатель и управляющий партнер Strategy Partners Group.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

Александр Идрисов, основатель и управляющий партнер Strategy Partners Group:

– В вашем регионе начался очередной политический цикл, происходит смена власти, соответственно необходима новая стратегия. Перед любым регионом стоят вызовы – это и проблемы роста миграции, неравенства, и много других. Цифровизация – это не модное увлечение. Это делается не для спецэффектов. Она нужна для того, чтобы увеличить конкурентоспособность региона – это главный вопрос, над которым обычно работают губернаторы. Мы работаем с органами государственной власти, крупными компаниями, мы видим, как цифровизация приводит к колоссальным сдвигам, как внутри компаний, так и в стране. Вы можете наблюдать это на примере Сбербанка, который является лидером в этой сфере.

«Муниципалитетам интересен "Безопасный город – Умный город"»

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– В состав цифровой платформы – экосистемы Сбербанка сегодня входят 43 компании, работающие на B2C, B2B, B2G рынках. Часть из них занимается разработкой «искусственного интеллекта», в их числе – Strategy Partners, Sbercloud, «Центр речевых технологий», «Сберрешения», DocDoc, ТоТ и др. Представители этих компаний выступили на Цифровом дне в качестве спикеров. Особый интерес представители муниципалитетов Иркутской области проявили к приложениям «Монитор мэра» и «Безопасный город – Умный город», а также к сервису телемедицины DocDoc. Возможность мгновенной консультации с врачом особенно актуальна для территорий, где ощущается нехватка узких специалистов. В Иркутской области уже есть примеры, когда DocDoc применяется в том числе и в качестве дистанционного освидетельствования водителей, выходящих в рейсы.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

«За цифровизацией – будущее, но без государственных денег это реализовать сложно»

Евгений Артёмов, первый заместитель мэра Черемховского района:

– Я уверен, что за цифровизацией – будущее. И это будет недалекое будущее для нас, если этот блок мероприятий будет реализовываться в рамках федеральных программ и при государственном финансировании. Мы знаем, например, что только установка видеонаблюдения, контроль и фиксация обойдется в 250 млн рублей. Для районов – это неподъемные деньги. Без помощи государства реализовать это будет сложно.

Думаю, муниципалитетами была бы востребована телемедицина, потому что фельдшерам удаленных территорий необходима консультация со специалистами высшей категории. Но в любом случае, повторюсь, для цифровых решений необходима государственная программа. Как только она будет готова, мы сразу включимся в процесс.

Сбербанк провел в Иркутске «Цифровой день».

Фото : Андрей Фёдоров

География участников «Цифрового дня» - 17 муниципалитетов Иркутской области. В роли экспертов выступили руководители ведущих компаний, работающих в сфере разработок «искусственного интеллекта», в их числе – Strategy Partners, Sbercloud, «Центр речевых технологий», «Сберрешения», DocDoc, ТоТ и др.

Ежегодно между Сбербанком и субъектами федерации подписываются новые соглашения о сотрудничестве в реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта. В Сибирском федеральном округе в 2019 году подписаны 7 таких соглашений. Работа по внедрению цифровых технологий сейчас активно ведётся в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, где реализуются пилотные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в медицине. Аналогичные проекты в сфере здравоохранения готовятся к реализации в Красноярском крае, проявила большой интерес к внедрению цифровых технологий в медицине и Республика Бурятия, а на Камчатке уже работает «Монитор мэра», который позволяет контролировать эффективность деятельности городских служб.

По итогам голосования «Цифрового дня в Иркутске» сформирован лист наиболее нужных, по мнению представителей муниципалитетов, услуг. Этот список ляжет в основу соглашения о цифровизации между Иркутской областью и Сбербанком.