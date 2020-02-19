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Как работодатели планируют отметить 8 марта и 23 февраля?

19 февраля 2020

Сервис по поиску работы Superjob выяснил планы работодателей относительно празднования Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Премии на 23 февраля будут лишь в каждой десятой компании, на Международный женский день — в каждой восьмой (12%). 

Гораздо чаще работодатели в эти праздники устраивают вручение подарков и корпоративные мероприятия различного масштаба. Так, подарки на 23 февраля запланированы в 43% компаний, на 8 Марта — практически в каждой второй организации (49%). Чаще всего работодатели будут поздравлять сотрудников и партнеров. 

Два корпоративных мероприятия: на 23 февраля и на 8 Марта будут проводить 28% компаний. 9% работодателей планируют объединенное мероприятие, приуроченное сразу к двум праздникам. В 1 из 100 компаний проводят корпоратив только на 23 февраля, в 2% — только на 8 Марта.

«У нас чисто мужской коллектив»; «В компании работают одни женщины», — комментируют представители работодателей. Самый популярный вариант организации корпоративных мероприятий к праздникам — чаепитие или фуршет в офисе. Часть компаний арендует на праздник рестораны, другие организуют поход в театр. 

В опросе приняли участие представители 500 компаний из всех округов России. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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