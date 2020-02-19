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Зависимость российской экономики от нефти и газа выросла

19 февраля 2020

С 2010 по 2018 год доля добычи полезных ископаемых в общей структуре добавленной стоимости выросла с 34,3 до 38,9%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%.

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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