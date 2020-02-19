Аукционы на частоты для сетей 5G могут быть отменены

Вместо этого операторам связи предлагается развивать новый стандарт в уже имеющихся у них диапазонах, а новые частоты использовать пока только для тестов, сообщает РБК.

Госкомиссия по радиочастотам планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.

Указанная в документе схема значительно отличается от той, которая была утверждена совсем недавно, в конце 2019 года. Так, комиссия откажется от плана провести первые аукционы на частоты для 5G, вместо этого совместному предприятию крупнейших российских операторов разрешат провести масштабные дополнительные тесты предлагаемого диапазона.

Одновременно ГКРЧ планирует разрешить операторам использовать для развития 5G без дополнительных аукционов уже выделенные им частоты, которые сейчас применяются для работы других поколений сетей связи — 2G, 3G или 4G.

