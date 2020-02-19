Райффайзенбанк получил премию BEMA за лучший спонсорский проект

Кампания «Тяжелый рок – это легко» заняла второе место в номинации «Лучшая спонсорская интеграция» профессиональной ежегодной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best Experience Marketing Awards (BEMA). Экспертное жюри премии оценило креативную концепцию и коммуникационные решения в рамках кампании. Основным подрядчиком проекта выступила компания SAV Entertainment.

«Мы признательны жюри Best Experience Marketing Awards за высокую оценку нашего проекта. Для нас самым значимым достижением стала обратная связь наших клиентов. Они поучаствовали в уникальном для любителей рок-музыки событии и почувствовали, что с Райффайзенбанком тяжелый рок – это легко», – отметил Михаил Зуров, руководитель по маркетинговым коммуникациям Райффайзенбанка.

Кампания «Тяжелый рок – это легко» была приурочена к концерту Metallica, который состоялся 21 июля в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. Кроме мировых хитов и композиций с десятого студийного альбома Hardwired… to Self-Destruct, зрители услышали культовую песню «Группа крови» в исполнении басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэмметта.