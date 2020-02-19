Теймур Магомедов встретился с предпринимателями Приангарья

Помимо предпринимателей на заседании побывали представители профильных министерств и институтов развития региона Иркутской области, сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

Задача стояла – представить проблемы и трудности, которые возникли у предпринимателей при реализации инвестиционных проектов и найти пути их решения.

4 проекта в сфере лесопереработки представило Агентство инвестиционного развития Иркутской области, на чьем сопровождении находятся данные проекты.

Компания «Палпнорд» рассказала о затянувшемся решении перераспределения границ земельного участка в рамках проекта по строительству нового завода по производству березовой фанеры и развитию логистического комплекса. Вопрос был решен положительно. На повестку дня также были поставлены вопросы необходимости организации системы контроля за недобросовестными поставщиками и покупателями продукции лесопереработки и строительных изделий из лесоматериалов, и вопрос неоправданно высоких транспортных тарифов.

О необходимости восстановления нарушенных прав на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) в сфере освоения лесов заявили ООО «Деком» и «Ангара+». Оба предприятия занимаются полным циклом глубокой переработки леса , в т.ч. и переработкой отходов лесопиления. Более 90% продукции компаний – высококачественные и высокотехнологичные товары, ориентированные на экспорт.

Лесная технологическая компания (производство древесного угля) заявила о потребности в земельном участке на льготных условиях для расширения производства. Компания ни один год инвестирует в Иркутскую область и имеет уже 2 завода.

- Проектам по глубокой переработке леса я готов оказывать всестороннюю поддержку и содействие, - заявил Теймур Магомедов.