В Иркутской области семья может накопить на «двушку» за 4 года и 4 месяца

Эксперты портала Domofond.ru сравнили сроки, за которые семья может получить квартиру, взяв ипотечный кредит, или накопить на нее деньги, пока снимает жилье.

Был составлен рейтинг регионов в зависимости от того, насколько покупка двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в ипотеку быстрее, чем наем и накопление нужной суммы.

В среднем по России ипотека позволит въехать в собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда.

Однако за это придется переплатить 353 704 руб. В Крыму ипотека позволит получить собственное жилье на 25 лет и 5 месяцев раньше, чем аренда двухкомнатной квартиры с накоплением на покупку. А в Магаданской области разница в пользу займа у банка — всего 9 месяцев.

За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц).

Первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. На откладывание денег на покупку квартиры и аренду «двушки» семья также готова выделить половину совокупного дохода (одну среднюю зарплату в месяц). В исследовании учитывались данные Domofond.ru о средней стоимости двухкомнатных квартир на вторичном рынке в 78 регионах России.

В среднем по стране на выплату ипотеки уйдет 5 лет и 3 месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить на квартиру только за 9 лет и 4 месяцев. Ипотека позволит получить собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц быстрее, чем аренда с накоплением. При этом переплатить придется 353 704 руб. Это 14% от изначальной стоимости двухкомнатной квартиры.

Из 78 регионов, которые приняли участие в исследовании, самой выгодной по времени оказалась ипотека в Крыму. Несмотря на переплату в 1 243 637 руб. (а это более трети стоимости «двушки» на вторичном рынке), получить ее в собственность можно за 12 лет и 8 месяцев. То есть на 25 лет и 5 месяцев быстрее, чем арендуя жилье и откладывая деньги. Второе место у Чеченской Республики. Переплатив 16,6% от рыночной стоимости «двушки», здесь семья получает возможность въехать в собственную квартиру на 13 лет и 8 месяцев раньше, чем если бы арендовала жилье и копила деньги на покупку. Третье место у Москвы. Выигрыш по времени у ипотеки в сравнении с арендой — 12 лет и 11 месяцев. Переплатить за скорость в столице придется 3 668 995 руб., то есть более 36% от рыночной стоимости столичной «двушки».

В Иркутской средняя стоимость двухкомнатной квартиры ровняется 2 млн 200 тыс. рублей, а ее аренда обходится иркутянам в 17 тыс. рублей. Здесь среднестатистическая семья копит на «двушку» около 4 лет и 4 месяцев. При этом, при одновременном накоплении и аренде жилья сроки увеличиваются до 7 лет.

Десятку лидеров замыкает Северная Осетия, где преимущество ипотеки — 7 лет и 1 месяц. Если арендовать и копить в этом регионе придется 13 лет и 7 месяцев, то, переплатив 316 854 ипотечных рублей, получится въехать в собственную двухкомнатную квартиру уже через 6 лет и 5 месяцев.